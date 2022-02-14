14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве к работе в красных зонах поликлиник привлекают врачей узких специальностей, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Что касается медицинских работников, во-первых, мы во всех учреждениях максимально привлекаем на красные зоны врачей всех специальностей. Есть врачи не только общей практики. Это и врачи узких специальностей, и физиотерапевты, и гинекологи. Спасибо большое медикам, которые активно участвуют во всем этом, не отказываются, им пришлось перепрофилироваться немного. Есть даже учреждения, где стоматологов пришлось привлекать к медицинской помощи. Это для них несколько непривычная функция, тем не менее они справляются", - сказала Алла Ляхович.

То, что количество пациентов стало стремительно расти, могилевские медики заметили две недели назад. Буквально за четыре дня очереди желающих попасть на прием выросли в несколько раз. Чтобы справиться с наплывом пациентов в амбулаториях, пришлось расширить "грязные зоны". В Могилевской центральной поликлинике под эти цели отдали весь второй этаж.

Медикам помогают предприятия, а это плюс 15 дополнительных автомобилей для контактных бригад, которые ежедневно колесят по городу. Врач контактной бригады Могилевской центральной поликлиники Ирина Павчина считает, что это серьезная помощь здравоохранению. "Большое спасибо нашей администрации города, нашим заводам, всем, кто нам помогает с машинами, потому что на машинах скорой помощи мы бы никогда в жизни такое количество вызовов не смогли бы обслужить", - сказала она.

Среди заболевших ковидом много детей. Врачам помогают интерны. "Мы ожидали, что будет подъем заболеваемости как вирусными инфекциями, так и COVID-19, поэтому заранее готовились к этому, как и все другие учреждения. Что касается нашей поликлиники, то у нас для больных выделена "грязная зона". Мы ее перепрофилировали. К сожалению, с подъемом общей заболеваемости у нас болеют и дети сотрудников, и сами сотрудники. Поэтому к нам пришла на помощь молодая гвардия, врачи-интерны", - отметила главный врач Могилевской детской поликлиники №4 Анна Бараночникова.

Уже с 14 февраля в Могилеве ждут шестикурсников медицинского вуза из Гомеля. Кроме того, всех интернов, которые работают в стационарах, позовут на помощь в поликлиники.-0-