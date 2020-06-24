В Могилеве молодые отцы и их дети станут участниками "Битвы дворов"

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве молодые отцы и их дети станут участниками городской эстафеты "Битва дворов", которая пройдет 28 июня на спортивной площадке 7-го корпуса Белорусско-Российского университета. Об этом БЕЛТА сообщили в горисполкоме.

"Участниками эстафеты станут три команды от Ленинского района города и столько же от Октябрьского. Команду должны представлять отцы от 32 до 40 лет и их дети от 10 до 12 лет из одного или двух соседних дворов - всего восемь человек", - отметили в горисполкоме.

Необходимо будет подготовить визитную карточку, пройти спортивную эстафету, после этого соревноваться между собой будут капитаны.

Победители городской эстафеты получат кубок, диплом и ценный приз - стационарный уличный теннисный стол, его установят во дворе команды.

Эстафета "Битва дворов" - одно из мероприятий республиканского проекта "ПапаЗал" и городского проекта "Могилев - город твоей семьи". Организаторами мероприятия стали отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома и горком ОО "БРСМ".-0-