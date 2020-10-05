В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение

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5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по улице Чаусское шоссе в Могилеве из-за следственного эксперимента будет ограничено движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет Беларуси, передает БЕЛТА.
С 19.00 до 20.00 на Чаусском шоссе вблизи железнодорожного переезда будет ограничено движение транспорта в обоих направлениях. Объехать участок можно будет через деревню Большая Боровка.
Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом данной информации.-0-