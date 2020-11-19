В Могилеве начали собирать рождественские подарки для детей-сирот

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция "Рождественская посылка" проходит в торговых объектах Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном отделении РОО "Белорусский детский фонд".

"На протяжении полутора месяцев у могилевчан будет возможность поучаствовать в сборе рождественских подарков детям-сиротам, которые проживают в детских домах семейного типа. Таких семей в Могилеве 51", - отметили в Могилевском областном отделении РОО "Белорусский детский фонд".

В магазинах областного центра установили специальные яркие коробки, куда каждый желающий сможет положить подарок. В начале января все подарки соберут в рождественские посылки и передадут семьям. Участвовать в акции будет более 10 магазинов города.

"Эта акция станет началом большого областного благотворительного марафона "Согреем детские сердца", который начнется в Могилевской области 1 декабря", - отметили специалисты.-0-