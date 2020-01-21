В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

21 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Первый камень и капсулу с посланием потомкам заложили сегодня в фундамент будущего кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Торжественное мероприятие состоялось во время семинара-совещания "О развитии здравоохранения и эффективном использовании медицинских ресурсов в Могилевской области", передает корреспондент БЕЛТА.

Капсула, заложенная на месте строительства

Место закладки капсулы

"На месте расчищенной площадки в течение этого года появится новый кардиохирургический корпус. Это будет четырехэтажное здание, соответствующее всем современным стандартам как в строительстве, так и по медицинской части. Здесь будет собрано самое передовое оборудование. Новый корпус не имеет аналогов в Могилевской области", - рассказал заместитель главного врача Могилевской областной больницы Игорь Савостенко.

На цокольном этаже разместится центральное стерилизационное отделение. На первом этаже будет работать приемное отделение, здесь поток пациентов будут делить на срочных и плановых. Кроме того, на первом этаже установят рентгеновский аппарат и ангиограф. Этажом выше - отделение интенсивной кардиологии и трансплантации. На четвертом этаже будут четыре реанимации и операционный блок.

Необходимость в кардиохирургическом корпусе в регионе назрела давно. В год в операционных Могилевской областной больницы проводится более 17 тыс. операций. Почти 60% от всех заболеваний в области - это патологии сердечно-сосудистой системы.

"С появлением нового корпуса станет больше операционных. Это позволит улучшить доступность медицинских услуг для жителей области. Сейчас в год мы делаем около 280 операций на открытом сердце, а нужно около 500. Новый кардиохирургический корпус поможет выйти нам на этот показатель и сократить период ожидания. По сути, у нас нет плановых пациентов. Кто-то из них перенес инфаркт, у кого-то стенокардия - это уже показания для операций. А они ждут около полутора лет, пока их прооперируют. Когда построим корпус, период ожидания значительно сократится: 2-3 месяца, в некоторых случаях - до 8 месяцев", - рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии и заведующий отделением кардиохирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик.

Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении

Как отмечают специалисты, сердечно-сосудистые заболевания значительно "помолодели", виной тому - образ жизни. "Уменьшается физическая активность людей, есть проблемы с питанием. Отсюда появляется ожирение, которое серьезно сказывается на работе сердца. Стрессы, экология - все это тоже не проходит бесследно, - отметил Анатолий Кулик. - Чуть больше внимания питанию, чуть больше спорта или просто прогулок, периодические посещения кардиолога - и ваше сердце уже будет вам благодарно".

Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении

"Кардиохирургия в Могилевской области началась в 2011 году, когда была реализована первая программа демографической безопасности. В Могилеве великолепные кардиохирурги, которые могут делать значительно больше, чем они делали до сих пор, и по качеству проведения операций, и по объемам. Мир не стоит на месте, все меняется и развивается, в том числе в кардиохирургии. Сегодня на семинаре-совещании мы обсудили реализацию новых технологий, в том числе в будущем корпусе, - поделился главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек. - Это делается, чтобы обеспечить доступность любого вида помощи. Есть золотой стандарт - 120 минут, и мы должны обеспечить каждого гражданина этим временем. Для оказания помощи при остром коронарном синдроме (а это наиболее частая кардиологическая проблема) необходимо за 2 часа доставить человека в кардиохирургический центр. В Минск возить за такое короткое время проблемно. Потому такие современные медицинские учреждения должны быть в каждом регионе".

Во время операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы

Строительство комплекса станет отправной точкой в реализации программы развития здравоохранения Могилевской области на 2020-2025 годы. "Программа будет направлена на оказание качественной и своевременной помощи тем, кто в ней нуждается. Это будут серьезные изменения. Мы сможем вывести здравоохранение Могилевской области на новый уровень. За прошлый год мы провели большую работу: открыли роддом в Могилеве и новый корпус районной больницы в Осиповичах, отремонтировали первый этаж детской больницы в Глуске. В 2020-м будет новая поликлиника в микрорайоне Казимировка, кардиохирургический корпус Могилевской областной больницы и другое. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент будущего корпуса больницы, который будет обеспечивать пациентов области самой передовой помощью, спасать молодые жизни", - рассказал Леонид Заяц, принимавший участие в семинаре-совещании.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время закладки первого камня кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы

Кардиохирургический корпус планируют сдать уже в этом году. На здание будет затрачено около Br30 млн из республиканского и областного бюджетов, спонсорской помощи. Еще Br17 млн - на закупку оборудования.-0-

Фото Олега Фойницкого