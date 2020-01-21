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21 января 2020, 18:19

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

Изображение будущего кардиологического корпуса
Изображение будущего кардиологического корпуса

21 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Первый камень и капсулу с посланием потомкам заложили сегодня в фундамент будущего кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Торжественное мероприятие состоялось во время семинара-совещания "О развитии здравоохранения и эффективном использовании медицинских ресурсов в Могилевской области", передает корреспондент БЕЛТА.

Капсула, заложенная на месте строительства
Капсула, заложенная на месте строительства

Место закладки капсулы
Место закладки капсулы

"На месте расчищенной площадки в течение этого года появится новый кардиохирургический корпус. Это будет четырехэтажное здание, соответствующее всем современным стандартам как в строительстве, так и по медицинской части. Здесь будет собрано самое передовое оборудование. Новый корпус не имеет аналогов в Могилевской области", - рассказал заместитель главного врача Могилевской областной больницы Игорь Савостенко.

На цокольном этаже разместится центральное стерилизационное отделение. На первом этаже будет работать приемное отделение, здесь поток пациентов будут делить на срочных и плановых. Кроме того, на первом этаже установят рентгеновский аппарат и ангиограф. Этажом выше - отделение интенсивной кардиологии и трансплантации. На четвертом этаже будут четыре реанимации и операционный блок.

Необходимость в кардиохирургическом корпусе в регионе назрела давно. В год в операционных Могилевской областной больницы проводится более 17 тыс. операций. Почти 60% от всех заболеваний в области - это патологии сердечно-сосудистой системы.

"С появлением нового корпуса станет больше операционных. Это позволит улучшить доступность медицинских услуг для жителей области. Сейчас в год мы делаем около 280 операций на открытом сердце, а нужно около 500. Новый кардиохирургический корпус поможет выйти нам на этот показатель и сократить период ожидания. По сути, у нас нет плановых пациентов. Кто-то из них перенес инфаркт, у кого-то стенокардия - это уже показания для операций. А они ждут около полутора лет, пока их прооперируют. Когда построим корпус, период ожидания значительно сократится: 2-3 месяца, в некоторых случаях - до 8 месяцев", - рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии и заведующий отделением кардиохирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик.

Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении
Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении

Как отмечают специалисты, сердечно-сосудистые заболевания значительно "помолодели", виной тому - образ жизни. "Уменьшается физическая активность людей, есть проблемы с питанием. Отсюда появляется ожирение, которое серьезно сказывается на работе сердца. Стрессы, экология - все это тоже не проходит бесследно, - отметил Анатолий Кулик. - Чуть больше внимания питанию, чуть больше спорта или просто прогулок, периодические посещения кардиолога - и ваше сердце уже будет вам благодарно".

Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении
Заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы Анатолий Кулик в реанимационном отделении

"Кардиохирургия в Могилевской области началась в 2011 году, когда была реализована первая программа демографической безопасности. В Могилеве великолепные кардиохирурги, которые могут делать значительно больше, чем они делали до сих пор, и по качеству проведения операций, и по объемам. Мир не стоит на месте, все меняется и развивается, в том числе в кардиохирургии. Сегодня на семинаре-совещании мы обсудили реализацию новых технологий, в том числе в будущем корпусе, - поделился главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек. - Это делается, чтобы обеспечить доступность любого вида помощи. Есть золотой стандарт - 120 минут, и мы должны обеспечить каждого гражданина этим временем. Для оказания помощи при остром коронарном синдроме (а это наиболее частая кардиологическая проблема) необходимо за 2 часа доставить человека в кардиохирургический центр. В Минск возить за такое короткое время проблемно. Потому такие современные медицинские учреждения должны быть в каждом регионе".

Во время операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы
Во время операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы

Строительство комплекса станет отправной точкой в реализации программы развития здравоохранения Могилевской области на 2020-2025 годы. "Программа будет направлена на оказание качественной и своевременной помощи тем, кто в ней нуждается. Это будут серьезные изменения. Мы сможем вывести здравоохранение Могилевской области на новый уровень. За прошлый год мы провели большую работу: открыли роддом в Могилеве и новый корпус районной больницы в Осиповичах, отремонтировали первый этаж детской больницы в Глуске. В 2020-м будет новая поликлиника в микрорайоне Казимировка, кардиохирургический корпус Могилевской областной больницы и другое. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент будущего корпуса больницы, который будет обеспечивать пациентов области самой передовой помощью, спасать молодые жизни", - рассказал Леонид Заяц, принимавший участие в семинаре-совещании.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время закладки первого камня кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время закладки первого камня кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы

Кардиохирургический корпус планируют сдать уже в этом году. На здание будет затрачено около Br30 млн из республиканского и областного бюджетов, спонсорской помощи. Еще Br17 млн - на закупку оборудования.-0-

Фото Олега Фойницкого

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