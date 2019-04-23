В Могилеве началось отключение отопления соцобъектов

23 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня началось отключение отопления на социальных объектах. Соответствующее распоряжение подписал председатель горисполкома Владимир Цумарев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания, музеи, архивы, библиотеки.
Отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования началось в областном центре на прошлой неделе, а еще раньше в городе стали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях.
Как отметили в горисполкоме, прошедший отопительный сезон был по продолжительности немного длиннее, чем в прошлом году, но температура наружного воздуха была примерно на полтора градуса выше. В прошлом году отопление в жилом фонде стали отключать 12 апреля, в социальном секторе - 18 апреля.-0-
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