В Могилеве наградили лучших журналистов области

4 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве во Дворце культуры председатель облисполкома Владимир Доманевский провел сегодня в формате открытого диалога рождественскую встречу с представителями республиканских и областных СМИ. На ней обсуждались новые проекты и идеи о сотрудничестве с местными органами власти, а также состоялось награждение лучших журналистов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исполнительная власть открыта для журналистов и готова к конструктивному диалогу по всем направлениям жизнедеятельности области, - сказал Владимир Доманевский. - Не скрою, не все в регионе получилось в текущем году из намеченного в социально-экономическом развитии, но отрадно то, что по всем основным прогнозным показателям, за исключением сельского хозяйства, область показывает темпы роста. Динамика развития региона положительная".

Губернатор заметил, что такие встречи и открытый диалог с журналистами должны быть как можно чаще, и СМИ должны активно сотрудничать с исполнительными органами, давая объективную информацию о ситуации, быть своеобразным связующим звеном с населением региона. Руководитель области подчеркнул, что нужно больше писать о людях труда, сельчанах, вкладе каждого в развитие своей малой Родины.

Владимир Доманевский поздравил участников встречи с Новым годом и Рождеством, пожелал успехов, вдохновения, творческого азарта и исполнения всех желаний. Лучшим журналистам вручены почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности облисполкома.

Почетными грамотами облисполкома отмечены заместитель главного редактора информационного агентства "Могилевские ведомости" Геннадий Ляхов и начальник управления по работе со средствами массовой информации и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Елена Дивакова. Благодарственные письма вручены главному редактору информагентства "Могилевские ведомости" Светлане Шутовой, директору телерадиокомпании "Могилев" Татьяне Лариной, главному редактору "Радио Могилев" Нине Михновой, собственному корреспонденту корреспондентского бюро (Могилев) главной редакции Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрею Ястребову, руководителю Могилевского собкоровского пункта Издательского дома "Беларусь сегодня" Павлу Минченко, главному редактору газеты "Зямля і людзі" Владимиру Капузо, редакторам отдела интернет-технологий Могилевского регионального информационного центра Ольге Ткачевой и Галине Радьковой, а также заместителю редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергею Кулягину и ведущему фотокорреспонденту БЕЛТА Олегу Фойницкому.

Председатель Могилевской областной организации Белорусского союза журналистов Светлана Шутова поблагодарила за душевный и открытый диалог. "Конечно, для каждого из нас имеет большое значение такое внимание со стороны руководства области и является еще одним подарком к Рождеству, - отметила Светлана Шутова. - В этом зале собрались действительно счастливые люди, которые состоялись в профессии. Есть среди нас и "акулы пера", которые мастерски владеют словом. Свою главную задачу мы видим в отражении реальных событий в регионе, подаче объективной информации, создании положительного имиджа нашего государства и региона".

Она выразила уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс конструктивному взаимодействию местных органов власти и СМИ, а также появлению новых совместных творческих проектов и идей.

Музыкальный подарок - авторская песня-поздравление с Рождеством - прозвучал от корпункта БЕЛТА в исполнении Сергея Кулягина. Губернатору вручили фотоальбом, посвященный 100-летию Белорусского телеграфного агентства.-0-