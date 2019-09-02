В Могилеве новая школа встретила своих первых учеников

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском микрорайоне Казимировка сегодня открылась школа №46, возведенная по поручению главы государства. Местный портал mogilevnews.by показал, как прошла первая линейка и как выглядит новое учреждение образования областного центра, сообщает БЕЛТА.

За парты новой школы сели 650 учеников, в том числе 160 первоклассников.

Чтобы образовательный процесс был в радость и детям, и педагогам, школа оснащена по последнему слову техники. Сеть электронных журналов и дневников, электронный документооборот и образовательные ресурсы, которыми в каждом классе можно пользоваться с помощью интернета, сформировали систему "Умная школа". Даже рабочие места учителей оснащены терминалами.

В учреждении установлены 63 мультиборда, готовы к проведению занятий 4 лингафонных кабинета и 2 кабинета информатики. В следующем году планируется открыть школьный бассейн.

Праздничная линейка стала торжеством не только для учеников, их родителей и педагогов. На мероприятии чествовали строителей, подаривших городу такой социально значимый объект, который вдобавок стал украшением микрорайона. Подарки получила и администрация школы - мячи для спортивного зала от облисполкома и сертификат на оборудование для ухода за прилегающей территорией от городской мэрии.-0-

Фото mogilevnews.by