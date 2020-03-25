В Могилеве объявлен конкурс на логотип парка Подниколье

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на официальный логотип парка Подниколье объявлен в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском городском комитете БРСМ.

Профессиональные дизайнеры и художники, а также те, кто владеет этим искусством на любительском уровне, могут стать участниками творческого состязания. Оргкомитет рассматривает индивидуальные и коллективные заявки. Главное условие - предложенная работа должна соответствовать заданным техническим требованиям и в перспективе может стать основой фирменного стиля могилевского парка.

"Цель конкурса - создание современного, оригинального и легко узнаваемого логотипа, который будет использоваться в качестве официальной эмблемы во всей информационно-рекламной и представительской продукции парка Подниколье", - подчеркнули собеседники.

Работы вместе с заявками участников принимаются до 13 апреля текущего года по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 61, или на электронную почту gkmogilev@tut.by. Авторы лучших логотипов получат дипломы победителей и подарки от Могилевской городской организации БРСМ.

Конкурс проводится при поддержке Могилевского горисполкома, МГКУП "Управление коммунальных предприятий" и КПУП "Могилевзеленстрой".

Парк Подниколье - излюбленное место отдыха могилевчан и гостей областного центра. Он был заложен 29 марта 2014 года рядом с памятником архитектуры XVII века - Свято-Никольским женским монастырем. Сегодня здесь расположено несколько функциональных зон: рекреационная, историческая, хозяйственная, пляжная и др. Ведутся работы по возведению Свято-Покровского храма со звонницей, разрушенного более 70 лет назад. На территории парка обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы, беседки, скамейки, детское игровое оборудование и многое другое. В перспективе появятся точки общепита и туристический комплекс.-0-