В Могилеве объявлен конкурс проектов по улучшению городской среды

27 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В городе на Днепре объявлен конкурс проектов "Мы - Могилев", сообщили БЕЛТА в Центре городских инициатив.
"Главная цель состязания - воодушевить людей на совместное самостоятельное решение социальных проблем, улучшить качество жизни в областном центре, создать то, чем может гордиться Могилев", - отметили собеседники.
Сферы проектов, реализация которых должна быть рассчитана на три месяца, могут касаться экологии, создания условий для раздельного сбора мусора, использованных элементов питания, развития культуры, безбарьерной среды, зон отдыха и зеленых территорий в жилых районах, проведения городских праздников и др.
Жюри и горожане голосованием в соцсетях выберут 2 лучших проекта, а Центр городских инициатив и партнеры окажут практическую помощь в реализации идей. Для участия необходимо заполнить анкету до 10 января (включительно) по ссылке: https://goo.gl/6F9p7G.
Для желающих 8 декабря в рамках конкурса организуют бесплатный семинар по проектному менеджменту, где можно будет узнать основы реализации проекта и с помощью полученных знаний доработать имеющуюся идею.-0-
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