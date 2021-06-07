В Могилеве обсудили меры по предупреждению коррупции

7 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во время круглого стола в Белорусско-Российском университете обсудили вопросы предупреждения коррупции. Мероприятие прошло по инициативе прокуратуры Могилевской области, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

"Главная цель мероприятия - проанализировать принятые субъектами профилактики меры по предупреждению коррупции, оптимизировать взаимодействие ведомств, организаций и общественных формирований в антикоррупционной работе", - отметили в пресс-службе.

Помимо прокурорских работников в форуме приняли участие руководители и специалисты управлений облисполкома, представители областного Совета.

"Вопросы борьбы с коррупцией по-прежнему актуальны, а ее предупреждение является приоритетным направлением в работе всех госорганов и организаций", - отметил в своем выступлении заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков.

Также предложения по борьбе с коррупцией в учреждениях образования высказал проректор по воспитательной работе БРУ Андрей Казанский.

"Участники круглого стола обсудили, насколько эффективными оказались конкретные профилактические мероприятия, поделились идеями, как усовершенствовать старые и внедрить новые меры предупреждения коррупции, - отметили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области. - Заседание позволило привлечь внимание к вопросам, связанным с противодействием коррупции, определить направления для дальнейшей профилактической работы компетентных служб и подразделений, спланировать совместные мероприятия по линии антикоррупционной работы".-0-