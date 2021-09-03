3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве определены победители областного фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше!", который завершился 2 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

"Фестиваль собрал более 130 участников - коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей из числа людей с ограниченными физическими возможностями, - отметили в учреждении культуры. - Они прибыли из Могилева, Бобруйска, Могилевского, Кличевского, Дрибинского, Бобруйского, Горецкого, Славгородского, Кричевского и Глусского районов".

Конкурс проводился во многих номинациях: народное, академическое, эстрадное и жестовое пение, музыкально-инструментальное исполнительство, авторская поэзия и бардовское творчество, художественное слово, оригинальный жанр, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Дипломов первой степени фестиваля удостоены 8 участников. В числе победителей - представитель Дома культуры УП "Метиз" Владимир Ляпустин (номинация "Изобразительное искусство"), народный хор народной песни "Гасцінец" Могилевской городской организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению ("Народное пение"), дуэт Натальи Зайцевой и Романа Харунжего народного театра жестовой песни "Поющие руки" ("Жестовое пение") и другие. Дипломы второй степени вручены 13 участникам, в том числе коллективам и индивидуальным исполнителям. Передано столько же дипломов третьей степени.

Фестиваль направлен на творческое общение, обмен опытом, раскрытие многообразия художественного потенциала коллективов и отдельных исполнителей. Кроме того, он способствует социальной адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью искусства, выявляет творчески одаренных и талантливых исполнителей, помогает им совершенствовать исполнительскую культуру и сценическое мастерство.-0-