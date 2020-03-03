В Могилеве отделение художественной гимнастики "Багима" СДЮШОР переедет в новое помещение

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отделение художественной гимнастики "Багима", которое входит в состав СДЮШОР имени О.Г. Мищенко, переедет в следующем году. Новым местом для юных спортсменов станет Дворец гимнастики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

"Вопрос о переезде художественных гимнастов обсуждался несколько лет. В этом году принято окончательное решение о переносе спортивного отделения с улицы Ленинской во Дворец гимнастики, - отметила Алла Галушко. - Учебный год дети закончат в старом здании, а уже со следующего будут посещать новый спортивный зал".

Сейчас "Багима" размещается в доме, построенном в начале XIX века для Станислава Богуша-Сестренцевича - первого архиепископа Могилевского. Исторической постройке требуется капитальный ремонт. Помещения изначально не были предназначены для занятий спортом, залы лишь адаптировали под гимнастов.

По словам Аллы Галушко, важно объединить все направления гимнастики под одной крышей и создать спортсменам комфортные и равные условия для развития потенциала. Будущее расписание спортивных секций во Дворце гимнастики уже начали прорабатывать.

В отделении художественной гимнастики "Багима" занимаются около 160 детей. Всего спортивную школу посещают более 700 человек.-0-