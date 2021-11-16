В Могилеве отделения облбольницы и госпиталя инвалидов войны принимают пациентов по профилю

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве некоторые отделения областной больницы и областного госпиталя инвалидов Отечественной войны начали принимать пациентов по профилю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, в Могилевской областной клинической больнице возвратились к оказанию медицинской помощи пациентам гематологического и ревматологического профиля. Ранее здесь провели мероприятия по дезинфекции.
Пациенты онкологического профиля уже могут получать медпомощь в Могилевском областном и Бобруйском межрайонном онкологических диспансерах.
В Могилевской области работают 62 больничные организации. Общее количество коек в стационарах области составляет 10 661, из них для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией задействованы 2 506 коек.-0-