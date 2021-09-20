В Могилеве откроется выставка витебского акварелиста Феликса Гумена

20 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевском Музее В.К.Бялыницкого-Бирули 22 сентября откроется выставка выдающегося витебского акварелиста Феликса Гумена "Классика и эксперименты. К 80-летию мастера акварели". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

На выставке будут представлены более 70 живописных произведений мастера и его учеников. Полотна сгруппированы и разбиты на несколько тематических разделов: "Сказочный Витебск Гумена", "Цветы, плоды и другое", "Диалог с природой", "Пространство эксперимента".

Феликс Гумен - выдающийся акварелист и неординарная личность в белорусской школе графики второй половины ХХ века. Он прирожденный колорист: его работы отличаются мощной энергетикой, эмоциональностью и буйством красок. Витебский мастер также зарекомендовал себя как талантливый наставник: он преподавал на художественно-графическом факультете Витебского педагогического института и воспитал целую плеяду известных акварелистов. Более 40 его учеников и последователей стали членами Белорусского союза художников.

Могилевчане и гости города смогут посмотреть выставку до 31 ноября.-0-