В Могилеве открылась выставка художественного индийского текстиля

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка художественного индийского текстиля "Волшебные краски Индии", передает корреспондент БЕЛТА.

Гостями торжественного мероприятия стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, представители посольства Индии, директор музея Виктор Анненков, начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок, фотожурналист Александр Литин, жители города

"В Могилеве впервые представлена индийская культура. Это стало возможным благодаря посольству Индии в Беларуси. Хочется поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси Сангиту Бахадур за то, что выбрали наш город и наш музей для размещения этих экспонатов, - отметил директор музея Виктор Анненков. - Мы надеемся, что выставка приоткроет для могилевчан и гостей города необычную и отчасти экзотическую культуру Индии. В условиях пандемии посещение нашей экспозиции разбавит будни и горожан и даст им возможность посетить далекую страну, не покидая города".

Виктор Анненков

Всего на выставке представлено около 100 экспонатов: разнообразные ковры, сари, предметы женского гардероба и быта. Дополнена экспозиция картинами из монет Вадиса Красовского и фотографиями из путешествия по Индии могилевского фотожурналиста Александра Литина.

Жительница Могилева Светлана Климова пришла на выставку узнав о ней по радио. Женщина рассказала, что в 1974 году была в Индии на экскурсии. "И когда услышала объявление про выставку, сразу решила идти. Тогда в 1974 году меня впечатлила эта страна. Такая необычная культура, красивая и совсем не похожая на нашу архитектура. И тогда Индия была очень бедной страной. Но несмотря на это, люди не унывали, а улицы утопали в ярких красках. Мы видели Тадж-Махал, плавали по реке Ганг, нашу группу в своей резиденции принимала Индира Ганди. Знаете, была в Индии всего один раз, а впечатлений на всю жизнь осталось. Сегодня на выставке хотела вновь окунуться в необычную культуру, узнать, как живет эта страна сейчас", - рассказала женщина.

Коллекция экспонатов доставлена из Индии в середине этого года. Однако из-за пандемии открытие откладывалось. "Все это время экспонаты хранились в посольстве. И вот около двух недель назад появилась возможность организовать выставку в Могилеве, - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. - Мы очень хотели провести выставку и познакомить с нашей культурой не только жителей Минска, но и областных центров. Кроме этого, я побывала в этом музее в прошлом году, и он мне очень понравился. И теперь я надеюсь, что эта выставка придется по вкусу посетителям".

Сангита Бахадур

Познакомиться с культурой и традициями Индии в Могилеве можно будет до 31 марта 2021 года.-0-

Фото Олега Фойницкого