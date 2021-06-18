В Могилеве открыли новый кабинет компьютерной томографии

18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в Могилевском областном лечебно-диагностическом центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, главный врач областного лечебно-диагностического центра Андрей Нипатрук.

Как отметил главный врач лечебно-диагностического центра, новый аппарат оснащен по самому последнему слову техники. "Аппарат японского производства на 128 срезов позволяет выполнять широкий спектр диагностических исследований: органов дыхания, костно-суставной системы, заболеваний позвоночника, - подчеркнул главврач. - Компьютерную томографию органа на этом аппарате можно проводить за пять секунд при высоком качестве изображения вместо привычных тридцати, что сокращает лучевую нагрузку на пациента".

Еще один важный момент - увеличение грузоподъемности до 220 кг. Пропускная способность оборудования - до 100 человек в сутки. Для работы с новым оборудованием специалисты учреждения прошли специальное обучение.

В обращении к коллективу и гостям торжественного мероприятия заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк подчеркнул, что на магнитно-резонансную компьютерную томографию делается ставка в диагностике и своевременности оказания медицинской помощи. "В стране принят курс на стирание границ региональных, межобластных, межрайонных медучреждений. То есть гражданин должен получить качественную помощь в ближайшем учреждении здравоохранения", - подчеркнул он.-0-