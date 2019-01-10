В Могилеве открыли после реконструкции и капремонта здание Ленинского РОВД

10 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие после реконструкции и капитального ремонта здания Ленинского РОВД. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.
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