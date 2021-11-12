12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве отметили 60-летие Белорусско-Российского университета. Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате, состоялось в учреждении образования 12 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусско-Российский университет - это международный образовательный центр, который отвечает всем социальным и мировым образовательным стандартам, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Это реальный пример интеграции образовательных систем Беларуси и России, в чем заключается отличие и уникальность этого учреждения образования. За свою историю вуз подготовил почти 50 тыс. выпускников. Эти специалисты трудятся во всех сферах народного хозяйства и возглавляют ведущие предприятия нашей страны и зарубежья".

Председатель облисполкома также подчеркнул, что созданная в университете материально-техническая и научно-образовательная база вкупе с высоким уровнем профессорско-преподавательского состава позволит и в дальнейшем удерживать лидирующие позиции в образовательной системе Союзного государства. Отдельную признательность и благодарность он высказал ветеранам, которые стояли у истоков создания и развития науки страны, а также заложили крепкий фундамент для становления могилевского университета.

В качестве ценного подарка к юбилею от Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручил ректору Белорусско-Российского университета Михаилу Лустенкову сертификат на приобретение компьютерной техники. Ряд представителей вуза награждены почетными грамотами и благодарностями областного исполнительного комитета.

"Созданный в 1961 году Могилевский машиностроительный институт за несколько десятков лет благодаря труду и таланту своих выпускников стал известен не только в нашей республике, но и во многих уголках СССР и странах дальнего зарубежья, - отметил Михаил Лустенков. - Именно тогда, в 60-е и 70-е годы прошлого столетия происходило становление научных школ и направлений, которые сегодня продолжают эффективно работать. Сложилось исторически, что "машинка" - это знак качества, и новые поколения преподавателей достойно продолжают многолетние научные традиции".

Межгосударственный статус, который получил университет после преобразования в 2003 году в Белорусско-Российский университет, позволил придать импульс развитию, укрепить международные связи, реализовать новые возможности. Достоянием университета по-прежнему остается его коллектив. На сегодня общее количество профессорско-преподавательского состава университета составило 350 человек, из которых почти 49% имеет ученую степень или звание.

Изначально созданный как вуз технического профиля университет сохранил свой ориентир на производственную сферу, расширив направления подготовки с учетом современных требований экономики. Учреждение обучает специалистов, магистров и бакалавров в области новых технологий машиностроения, проектирования и эксплуатации автотранспорта, электротехники, электроники, строительства зданий и дорог, IT-технологий и экономики. Ежегодно вуз выпускает около 1 тыс. специалистов технического и инженерно-экономического профиля. Сегодня на всех ступенях образования здесь обучается более 4,8 тыс. студентов.

Одним из приоритетных направлений деятельности университета стала интеграция в мировое образовательное пространство. На сегодня действуют более 100 договоров об образовательном, научно-исследовательском и культурном сотрудничестве с зарубежными учреждениями образования, научно-исследовательскими центрами и иностранными фирмами.-0-

Фото Олега Фойницкого