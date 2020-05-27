27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве плазму крови после коронавируса сдали первые доноры. Первой сдавать иммунную плазму пришла могилевчанка Валентина Лысова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я попала с коронавирусом в Могилевскую инфекционную больницу. Болезнь была средней степени тяжести. Благодаря профессионализму врачей и внимательному отношению всего персонала я поправилась, - рассказывает Валентина Лысова. - После выздоровления решила стать донором плазмы. Потому что от болезни никто не застрахован, и таким образом я смогу помочь докторам спасти чью-то жизнь".

Прежде чем стать донором плазмы, Валентина Лысова 6 раз сдавала донорскую кровь. А вот плазму - ни разу. "Мне сделали расширенный анализ крови, проверили кровь и на наличие антител. В результате подошла по всем параметрам. Никогда не сдавала до этого плазму, но совсем не страшно. Мне подробно рассказали про процедуру, объяснили все нюансы. Я уверена, что делаю важное и нужное дело", - сказала Валентина Лысова.

Как отметила врач-трансфузиолог, заведующая отделением хранения и распределения продуктов крови Могилевской областной станции переливания крови Виктория Ярохович, люди после выздоровления сами стали обращаться на станцию переливания - хотят сдавать плазму. "Люди звонят, интересуются, как можно стать донорами. Кому-то мы звоним сами. Приятно, что никто не отказывается, а наоборот, люди хотят помочь тем, кто заболел. Мы тщательно проверяем наших потенциальных доноров. Конечно, кто-то из них не сможет сдать плазму: у человека могут обнаружить хронические или другие заболевания".

Первый принцип помощи - не навредить ни донору, ни тому, кто получит плазму. За этим на станции переливания ведется строгий контроль. "Заготовленная иммунная плазма подвергается патоген-редукции и инактивации. Такая процедура убивает все известные и неизвестные вирусы и бактерии, которые могут находиться в плазме человека. Донорская плазма безопасна. И это самый важный аспект нашей работы", - рассказала Виктория Ярохович.

Сегодня донорами плазмы после выздоровления от коронавирусной инфекции стали два человека. В ближайшие дни сдавать иммунную плазму придет еще один могилевчанин.-0-