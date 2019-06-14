В Могилеве побит температурный рекорд 60-летней давности

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 13 июня побит температурный рекорд 60-летней давности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю. Шмидта.

В четверг максимальная температура в областном центре достигла 30,7 градуса. Рекордной до этого считалась температура 30,5 градуса 13 июня 1959 года.

"Очень жаркая погода в городе и области фиксируется уже несколько дней подряд, - отметили собеседники. - Не менее горячими будут выходные и начало следующей недели. Температура в регионе будет колебаться от 24 до 29 градусов тепла, а местами столбик термометра может подняться до 30-32 со знаком плюс. Поэтому мы не исключаем, что могут быть установлены новые температурные рекорды".

В жару рекомендуется принимать больше жидкости. Но не пить сразу больше одного стакана и пить лучше мелкими глотками, не торопясь. Большую часть жидкости употреблять утром и днем, вечером и на ночь поменьше. Не следует употреблять спиртных напитков - на жаре всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть пьянеет человек быстрее и сильнее. Не советуют еще и сидеть непосредственно под протоком воздуха вентилятора или кондиционера. Лучше чаще принимать душ и ополаскивать лицо, шею, руки не горячей, но и не холодной водой, процедура должна вызывать чувство комфорта.

Рекомендуется также носить одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Не выходить на улицу без головного убора (панама, шляпа, кепка). При этом головной убор должен быть из натуральной ткани, светлого цвета и просторный, чтобы внутри образовалась воздушная подушка, которая предохранит от перегрева. Не следует на ночь есть тяжелую пищу (особенно мясо), ее переваривание вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Предпочтительнее ограничиться кефиром, несладкими фруктами, зеленым чаем.-0-