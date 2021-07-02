В Могилеве подростковый тренд по скручиванию колпачков с колес набирает обороты - УВД

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве участились случаи скручивания подростками колпачков с колес автомобилей. За несколько дней в милицию обратились сразу несколько жителей областного центра, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Суть тренда заключается в том, что дети воруют колпачки с колес, а после выкладывают в интернете видео с "добычей" - хвастаются, кто больше. Как отметили в УВД, простые черные колпачки стоят недорого, но стоимость брендовых начинается от 10 рублей.

Так, в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от могилевчанки, которая рассказала, что неизвестные похитили защитные колпачки с ниппелей колес ее автомобиля Renault, припаркованного вблизи одного из домов по улице Бурденко. Стоили они около Br30. Женщина заметила двух убегающих девочек около 9-13 лет, однако остановить их не успела.

Похожая ситуация произошла с 29-летним местным жителем, который также обнаружил хищение декоративных колпачков с колес автомобиля Opel Corsa. Вечером машина находилась на автомобильной стоянке вблизи дома по улице Грюнвальдской, и неизвестные ребята, на вид 10-12 лет, скрутили колпачки с ниппелей. По данным фактам проводится проверка.

"Несколько несовершеннолетних похитителей уже установлены: в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева обратилась еще одна пострадавшая автовладелица. Находясь в квартире, могилевчанка выглянула в окно и обратила внимание, что возле ее машины долгое время находится группа несовершеннолетних. При этом двое мальчиков откручивали что-то с колес ее транспортного средства. Женщина вышла на улицу и сделала ребятам замечание, после чего они сразу же убежали. Обнаружив на земле два колпачка, могилевчанка вызвала правоохранителей. Ребятами, откручивавшими ниппели, оказались 13-летний и 12-летний учащиеся одной из школ города", - рассказали в УВД.

За такое "развлечение" грозит реальное наказание. Подростки от 14 лет могут быть привлечены к административной ответственности за мелкое хищение - им может грозить штраф до Br870. "За подобный поступок, совершенный ребенком до 14 лет, будут отвечать его родители. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до Br290", - подчеркнули правоохранители.-0-