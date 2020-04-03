В Могилеве подвели итоги конкурса буктрейлеров по произведениям о войне

3 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоги конкурса буктрейлеров "И память книга оживит" подвели в Могилеве, рассказали корреспонденту БЕЛТА в социально-культурном общественном объединении "Наследие".

"Творческое состязание проходило среди учащихся учреждений среднего образования и было приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России, - рассказали собеседники. - Такие конкурсы привлекают внимание школьников к современной и классической литературе, популяризируют гуманистические идеи и способствуют патриотическому воспитанию молодежи".

Участниками соревнования стали команды общеобразовательных школ Могилева. Они представили в оргкомитет 13 видеоиллюстраций к книгам. В роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров выступили сами дети.

По результатам конкурса диплом первой степени получила команда средней школы №1 за ролик по книге Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Второе место жюри присудило буктрейлеру по произведению Николая Горулева "Прощайте, любимые" (СШ №19) и работе команды СШ №25, в основу которой легла книга Аркадия Кандрусевича "Юные герои Могилевщины". Третье место досталось СШ №35, работавшей над роликом по повести "А зори здесь тихие" Бориса Васильева.

Приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования в соцсетях получила команда средней школы №19 за видеоролик "Белорусы, прославившие Россию. Россияне, прославившие Беларусь".

Организаторами конкурса "И память книга оживит" выступили СК ОО "Наследие", городской Центр туризма "Паруса", Белорусско-Российский университет и другие.-0-