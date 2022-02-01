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Регионы
01 февраля 2022, 20:06

В Могилеве подвели итоги работы сферы здравоохранения региона за год

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоговая коллегия главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома прошла сегодня в областном центре. В заседании приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов, главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай, представители сферы здравоохранения и образования Могилевской области, передает БЕЛТА.

Как отметил во время своего выступления Александр Старовойтов, в прошлом году сфера здравоохранения продемонстрировала и доказала свою эффективность. И, несмотря на сложную эпидситуацию, в регионе не останавливалось оказание плановой помощи пациентам, совершенствовалась материально-техническая база, вводились важные для региона объекты. Например, кардиохирургический и кардиотерапевтический корпусы Могилевской областной клинической больницы.

Светлана Нечай рассказала о работе санитарно-эпидемиологической службы региона. "Последовательная реализация национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19 позволила охватить 55% населения области, а к концу 2021 года в Дрибинском, Климовичском, Краснопольском, Кричевском и Бобруйском районах - более 60% населения. В настоящее время профилактической иммунизацией, минимум одной дозой, удалось охватить 586 тыс. человек, что составляет 60% населения области, в том числе завершенный курс прошли 512 тыс., - отметила она. - Основной задачей на 2022 год остается обеспечение инфекционной безопасности, минимизация рисков внутрибольничного распространения инфекции среди пациентов и персонала".

Среди основных задач, которые ставит перед собой санслужба на этот год: завершить в ближайшее время иммунизацию лиц, не получивших профилактические прививки в прошлом году, выполнить на всех административных территориях показатели качества иммунизации, повысить приверженность населения вакцинации.

В 2021 году инфекционная заболеваемость населения в регионе снизилась по 26 позициям, которые подлежат учету. "Не регистрировалась по семи: кори, краснухе, эпидемическому паротиту, дифтерии, столбняку, полиомиелиту, острым формам парентерального вирусного гепатита среди детей и взрослых", - подчеркнула главный санитарный врач области.

"Люди должны быть заинтересованы в сохранении и укреплении собственного здоровья. Безусловно, государство не снимает с себя обязанности охранять здоровье населения. Развитие здравоохранения, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни - безусловный национальный приоритет. Наша задача донести до каждого, что сохранение собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого человека", - подчеркнула Светлана Нечай.

Как отметила Елена Кроткова, 2021 год был одним из самых непростых. "Сегодня мне приятно сказать, что Могилевский регион продолжил свое динамическое развитие. И на фоне оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, перепрофилирования ряда учреждений, не остановили оказание плановой помощи. И это благодаря самоотверженному труду наших медицинских сотрудников, - подчеркнула она. - Здесь хочу выделить несколько важных аспектов. В здравоохранении нужны ресурсы - как кадровые, так и финансовые. Улучшение материально-технической базы - только за один год здесь было затрачено более Br70млн. Меня поразили и мероприятия по закреплению кадров на местах. И такие результаты достигнуты благодаря поддержке власти".

Во время заседания в облисполкоме не только подвели итоги работы за прошедший год, но и наградили лучших сотрудников сферы здравоохранения.-0-

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здравоохранение Могилев
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