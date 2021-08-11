11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве появится площадь Народного единства. Такое название присвоят одной из безымянных городских площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

"Такое предложение высказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. Сейчас эта идея обсуждается, в том числе и варианты площадей. Одна из возможных - площадка у Могилевского областного лечебно-диагностического центра. Она всегда активно задействована во всех городских и областных мероприятиях, здесь любят отдыхать горожане и гости города", - рассказала Алла Галушко.

В ближайшее время пройдет заседание городской топонимической комиссии и градостроительного совета, где и примут окончательное решение. Кроме этого, на будущей площади Народного единства планируют установить памятный знак в честь первого празднования Дня народного единства в Могилеве. Реализовать проект в областном центре планируют к 17 сентября.

"Появление такой площади станет знаковым для города. В этом году был учрежден День народного единства. Таким образом мы сможем отметить это важное событие для всей нашей страны. Это станет еще одним напоминанием жителям областного центра и гостям города, что сила белорусского народа - в его единстве", - подчеркнула заместитель председателя горисполкома.-0-