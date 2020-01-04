В Могилеве поздравили мам и малышей, рожденных в новогоднюю ночь

4 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Женщин, которые стали мамами в новогоднюю ночь, и их детей поздравили сегодня в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Праздничное мероприятие и вручение подарков состоялось в Могилевской городской больнице скорой помощи. Первым ребенком нового десятилетия в Могилевской области стала девочка. Она появилась на свет в 1.10. Всего в Могилеве в новогоднюю ночь родились 5 детей. В первые сутки нового года в регионе появились на свет 10 детей: поровну девочек и мальчиков.

"Дети - это наше будущее. Потому рождение каждого ребенка - праздник не только для его родителей и близких, но и всей области. Руководством региона проводится большая работа в сфере здравоохранения и поддержки рождаемости: строятся больницы, открываются современные и комфортабельные родовые отделения. Все это создается для того, чтобы тщательно следить за здоровьем и состоянием женщин и новорожденных", - сказал Александр Старовойтов.-0-