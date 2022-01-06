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06 января 2022, 19:28

В Могилеве поздравили женщин, ставших мамами в первый день нового года

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской больнице №1 поздравили женщин, которые стали мамами в первый день нового года. Всего в новогодние праздники здесь родились 5 малышей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для мамочек в могилевской больнице был долгожданный день - они и их малыши отправились домой. Поздравить с долгожданным событием женщин и их детей приехали члены правления МОО РОО "Белорусский детский фонд" Игорь Каско и директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. "В Могилевской области в новогоднюю ночь детки не рождались. Потому поздравляли женщин, которые стали мамами в первый день нового года. Передали такие же подарки и сувениры в Бобруйск, Глуск, Кировск и Костюковичи. Хочется, чтобы к Рождеству никто не остался без внимания. В такие дни всегда хочется чего-то яркого, светлого, необычного", - отметила Ирина Фисюк.

Могилевчанка Анастасия Котенко 1 января стала мамой девочки. "Конечно, очень рады. Не думали, что так проведем Новый год. Это было неожиданно, зато самый лучший подарок, который будет нас радовать всю жизнь. Теперь в нашей семье будут отмечать Новый год, переходящий в прекрасный день рождения", - поделилась она.

Всего 1 января в Могилевской области на свет появились 11 детей: 6 мальчиков и 5 девочек.-0-

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