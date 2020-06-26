В Могилеве премию "Достижение" вручили 14 жителям города

26 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Специальную премию "Достижение" Могилевского горисполкома вручили сегодня в областном центре. Обладателями высоких наград стали 14 жителей города, передает корреспондент БЕЛТА.

Премию вручили за достижения в сфере промышленности, торговли, общественного питания, образования, культуры и искусства (включая учреждения образования в области культуры), науки, архитектуры, физической культуры и спорта, журналистики, общественно-политической и литературной деятельности. Награду также получили представители МЧС, УВД и коммунального хозяйства Могилева.

Директор "Телерадиокомпании "Могилев" Татьяна Ларина стала обладательницей награды за большой вклад в развитие журналистской деятельности. "Для меня эта награда очень дорога. Я коренная могилевчанка и очень люблю Могилев. В профессиональной деятельности всегда стремилась быть полезной своему городу. Очень приятно, что мои старания оценили на таком высоком уровне. И эту победу я посвящаю Могилеву".

Лауреатом в сфере коммунального хозяйства стал директор Могилевского дорожно-мостового предприятия Андрей Климов. По его словам, высокая оценка работы накладывает особую ответственность. "Получение премии "Достижение" для меня стало неожиданностью. В городе уже многое сделано по улучшению дорожной сети, однако задачи впереди стоят большие. Мы будем стараться с полной отдачей делать все запланированное: не просто формально решать дорожные проблемы города, а вкладывать в работу свой опыт и профессионализм. На нас лежит большая ответственность за комфортную жизнь горожан".

Директор Могилевского вагоностроительного завода Виталий Мартынов уверен, что за успехом руководителя стоит весь коллектив. "Девиз нашего предприятия - "Невозможное - это то, что плохо захотели". Мы стараемся выполнять свою работу качественно и профессионально. За прошлый год объемы производства на заводе выросли на 30%, в два раза перевыполнен показатель по экспорту. На достойном уровне держится заработная плата сотрудников. За этими успехами стоит весь коллектив нашего завода. Сегодняшняя награда еще раз это доказывает".

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев отметил, что все лауреаты премии - достойные жители города и настоящие профессионалы своего дела. "Вручение премии приурочено к празднованию Дню города. Всех собравшихся здесь объединяет любовь к родному Могилеву. За последние годы мы многое сделали для улучшения жизни горожан. И в этом заслуга жителей, предприятий и организаций Могилева. Их ответственный подход к выполнению своих профессиональных обязанностей, выполнение ключевых показателей по развитию областного центра - все это помогает нам создать развивающийся, комфортный и удобный для жизни город. Нам всем здесь жить и работать, а после нас мы передадим Могилев нашим детям, внукам и правнукам", - подчеркнул Владимир Цумарев.

Во время торжественного мероприятия председатель Могилевского горисполкома передал главному врачу Могилевской центральной поликлиники Александру Басенко сертификат на сумму Br250 тыс. Эти деньги будут направлены на замену рентген-аппаратов в учреждениях здравоохранения города.

Еще одним подарком стало вручение ключей от нового автомобиля скорой медицинской помощи директору Могилевской городской автобазы учреждений здравоохранения Геннадию Зайцеву - современная машина пополнит автопарк могилевских скорых.-0-

Фото Олега Фойницкого