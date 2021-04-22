В Могилеве презентовали книгу, посвященную участникам обороны города во время ВОВ

22 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской областной библиотеке имени В.И. Ленина в Могилеве прошла презентация биобиблиографического указателя "Вспомним всех поименно. Участники Могилевской обороны 1941 года". Мероприятие приурочено к 80-летию обороны Могилева в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы по поиску информации начались еще в 2011 году, непосредственно над составлением указателя я начала работать в 2015 году. Это был большой труд. Я использовала различные источники информации - всего более 300 изданий, различных документов, которые хранятся в фондах областной библиотеки и Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова, - рассказала автор и составитель указателя Тамара Калинина. - В этой книге впервые сделана попытка обобщить и систематизировать сведения о защитниках города из воинских подразделений и отрядов народного ополчения. И в то же время это попытка увековечить имена тех людей, которые героически защищали Могилев от немецко-фашистских захватчиков в тот страшный и далекий 1941 год".

Презентованный указатель содержит информацию о почти 5 тыс. участниках обороны города, представлены документы с 1941 по 2020 год. Книга поделена на несколько разделов. "Книга вышла небольшим тиражом - всего 44 экземпляра. Из них 5 книг отправятся в Национальную библиотеку. Несколько экземпляров будут переданы областной и городской библиотекам Могилева. Кроме этого, на сайте областной библиотеки имени В.И. Ленина будет размещен электронный вариант издания", - рассказала автор.

Одним из рецензентов этой книги стал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. "В своей рецензии он отметил, что на региональном уровне в Беларуси еще не было таких изданий", - поделилась автор.

"В книгу попали и те герои, про которых известна только фамилия. Но они упоминаются в архивных документах тех лет и я не могла их пропустить. Эти люди тоже воевали за наше мирное небо, отдали за него жизни. И пусть отсутствие их инициалов и подробной информации о них послужит новым импульсом для наших историков и поисковиков в установлении их личностей", - отметила Тамара Калинина.

Как поделилась рецензент издания и заведующий экспозиционно-выставочным отделом Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р.Романова Александра Буракова, создание такого указателя - важная и нужная работа. "Такие книги - это источник знаний для молодого поколения. Благодаря им наша молодежь сможет узнать чуть больше про героический подвиг наших предков, про историю Могилева. Кроме этого, эта книга - наша память. Это благодарность нынешнего поколения тем людям, которые не вернулись с полей сражений, не дожили до Победы и не увидели ее салютов", - поделилась Александра Буракова.-0-