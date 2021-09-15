В Могилеве презентовали выставку об истории города накануне воссоединения Западной Беларуси и БССР

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проект переноса столицы из Минска в Могилев в 1930-е годы дал мощный импульс развитию региона. Такое мнение во время республиканского телемоста, приуроченного ко Дню народного единства, высказал директор Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р.Романова Виктор Анненков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект переноса столицы из Минска в Могилев постановлением ЦК КП(б)Б от 19 октября 1937 года дал мощный импульс в экономическом, социальном, культурном и градостроительном развитии нашего края, - отметил Виктор Анненков. - К этому времени Могилев становится одним из крупнейших промышленных центров республики. На его территории действовало около 200 предприятий: здесь появилось первое химическое производство страны - завод искусственного волокна, построены труболитейный и авторемонтный заводы, начали работу швейная и кожевенная фабрики".

Кроме того, по плану генеральной реконструкции областного центра начинается интенсивное строительство административных и жилых зданий, которые должны были определять облик будущей столицы. В частности, возводится Дом Советов, архитектором которого стал Иосиф Лангбард. Могилевское здание схоже с Домом правительства в Минске. Также строятся жилые здания, которые получают говорящие названия - дом Ворошилова, Сталина, Буденного.

"Все эти исторические факты нашли отражение в экспозиции, представленной в могилевском Дворце культуры области, - отметил Виктор Анненков. - Мы сегодня презентуем выставку, которая характеризует Приднепровский край в 30-е годы ХХ века и рассказывает о том, чем жили и как работали его жители. В это время чувствуется патриотический и трудовой подъем населения. Так, жители Могилева с ликованием встречали спасение легендарных челюскинцев - научной арктической экспедиции, руководителем которой был наш выдающийся земляк и ученый Отто Юльевич Шмидт. Реконструкцию его кабинета мы также презентовали на нашей выставке".-0-

Фото Олега Фойницкого