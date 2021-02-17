В Могилеве приостановили работу сети крупных торговых объектов

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за нарушений технических регламентов Таможенного союза приостановлена работа сети крупных торговых объектов "Планета Одежда Обувь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Как отметили в инспекции, в торговых объектах ООО "Мегапланета" реализуемая продукция легкой промышленности, продукция для подростков и детей не соответствовала техническим регламентам Таможенного союза о безопасности ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011. "Отсутствовали документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям указанных регламентов. Изделия без таких документов не допускаются к обращению на рынке. Кроме того, в маркировке продукции была неполная информация, которая не позволяет идентифицировать продукцию должным образом", - отметили специалисты.

С сегодняшнего дня работа данных торговых объектов приостановлена. Решение о возобновлении работы магазинов может быть принято после устранения нарушений.-0-