В Могилеве продолжается республиканская акция "Во славу общей Победы!"

26 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. К республиканской акции "Во славу общей Победы!" присоединился Ленинский район Могилева. В течение нескольких дней учащиеся, студенты и трудовые коллективы города поместили в специальные капсулы землю с воинских захоронений, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня учащиеся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа поместили в капсулу землю с братской могилы ополченцев в сквере по ул.Лазаренко. Здесь похоронены около 50 воинов. Кроме этого, землю с захоронения партизанки Софьи Яблоковой собрали для передачи в Минск учащиеся Могилевского государственного политехнического колледжа. "Они уже много лет шефствуют над этим захоронением. Дети проводят работы по благоустройству и уборке территорий. И когда им предложили поучаствовать в республиканской акции, ребята с воодушевлением поддержали эту идею", - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Батищева.

Несколькими днями ранее торжественный забор земли с братских захоронений солдат, павших в сражениях за освобождение города, провели трудовые коллективы ОАО "Могилевлифтмаш" и филиала "Могилевский завод "Электродвигатель". "Приятно отметить, что патриотические акции находят отклик не только среди молодежи, но и представителей трудовых коллективов. Это говорит о том, что жители нашего города знают и чтят историю своей страны", - подчеркнула Ирина Батищева.

Планируется, что в апреле 2020 года в Могилеве пройдет масштабная городская акция по передаче земли с воинских захоронений в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-