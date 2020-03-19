В Могилеве проходит акция "Герои Великой Победы"

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция по сбору фотографий времен Великой Отечественной войны "Герои Великой победы" проходит в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском городском комитете ОО БРСМ.

Одно из главных условий - на снимках должны быть изображены участники боевых действий, различные военные события, снимки жизни на фронте и в тылу. Фотографии собирают по трем темам. В подборку "Фронтовое фото. Лица Победы" войдут фотографии из семейных архивов, сделанные в период Великой Отечественной войны, а также изображения участников сражений, запечатленных в послевоенное время. Вторым блоком станут портреты и фотографии участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Они составят тему "Наследники Победы". Третьей частью будут снимки, объединенные темой "Мы помним...". Сюда могут быть включены фотографии военно-исторических реконструкций, парадов, тематических фестивалей, театрализованных представлений.

Фотографии станут частью панно, посвященного 75-летию Великой Победы. Его планируют разместить на лайтпостерах и рекламных конструкциях в Могилеве.

Стать участником акции можно до 31 марта. Изготовить панно рассчитывают до15 апреля.

Организаторам мероприятия выступил Могилевский городской комитет ОО БРСМ при поддержке Могилевского горисполкома и Могилевской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов.-0-