В Могилеве проходят учебно-тренировочные сборы военных водолазов

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учебно-тренировочные сборы военных водолазов проходят в 188-й гвардейской инженерной бригаде Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал командир учебного водолазного взвода гвардии лейтенант Вадим Подольский.

"На протяжении нескольких недель теоретическую и практическую подготовку здесь проходят 9 военнослужащих из Бреста, Витебска, Гродно, Минска и Слонима, - отметил Вадим Подольский. - Самым ответственным заданием для них стало выполнение на время нормативов в открытой воде: отпилить и поднять на поверхность кусочек металлической работы, произвести строповку бочки и трубы (имитации снаряда). После практического и теоретического экзаменов будет принято решение о выдаче военнослужащим личной книжки водолаза с присвоением специальности легководолаз".

Для того, чтобы получить корочку водолаза, у военнослужащего должна быть первая группа годности. Поэтому еще до приезда в учебную часть они проходят полную медицинскую комиссию. Далее их ждет курс теоретической и практической подготовки. Они изучают водолазное дело, знакомятся со снаряжением, специальными командами, доводят до автоматизма алгоритм действия во внештатных ситуациях. Затем начинаются спуски в тренировочном бассейне. По словам опытных водолазов, самое сложное для обучающегося - это первый раз подышать под водой в костюме, именно после этого человек перебарывает свой страх и осваивается в непривычной для себя среде.

"Первым снаряжением, которое примерят курсанты, станет скафандр 1960-х годов или так называемая трехболтовка - самый удобный и безопасный для новичков, - заверяет Вадим Подольский. - Общий вес такого костюма составляет почти 80 кг, одни галоши потянут более 20 кг. По специальному шлангу в костюм попадает сжатый воздух и полностью заполняет его изнутри. Водолаз может самостоятельно его стравливать, контролируя необходимое количество. Только после изучения практической части этого снаряжения военнослужащие сдают зачет на допуск к первоначальным спускам. Далее их ждет изучение более современного водолазного снаряжения, которое также будет закрепляться практической частью".

Завершающим этапом подготовки для будущих водолазов становится полевой выход. Его проходят прямо на территории воинской части - в открытом учебном водоеме р. Дубровенка, глубина которого доходит до 3 м. Здесь отрабатываются групповые занятия - движение в спарках, по азимуту, в ластах и многое другое. Причем в открытом водоеме приходится выполнять все задания практически вслепую: видимость составляет не дальше вытянутой руки.

"Во время учебного процесса у нас каждый день новая задача - делаем даже траление, которое применяется для эвакуации затонувшей техники, - отметил Вадим Подольский. - Конечно же, почти у всех ребят горят глаза: трудно остаться равнодушным, получая такой эмоциональный заряд. Как правило, раньше с водолазными спусками они не встречались - максимум занимались на отдыхе дайвингом. А тут нам есть чем удивить даже опытных водолазов. Например, в прошлом году мы сделали под водой имитацию отсека и установили там трубу. Чтобы проплыть через нее, необходимо снять с себя аппарат и перемещаться только с загубником и баллоном в руках. Страх, конечно же, присутствует даже у профессионалов, но это нормально: это чувство становится хорошим залогом собственной безопасности водолаза".

Могилевская воинская часть - единственная в стране, которая готовит профессиональных водолазов для всех силовых структур Беларуси. Подготовкой специалистов этого профиля здесь занимаются с 2016 года. Ежегодно в учебной части обучают до 30 военных водолазов. Один раз в полгода на сборы приезжают профессионалы, которые после 3-месячной программы получают специальность водолаза 3 класса. Дважды в год учебно-тренировочные сборы проходят военнослужащие на внештатных должностях. Они обучаются от трех недель до 1 месяца и впоследствии получают к своей специальности еще одну - легководолаз.-0-

Начальник инженерной службы Александр Анчук

Николай Сирош после водолазного спуска

Фото Олега Фойницкого