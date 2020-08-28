В Могилеве прошла областная педагогическая конференция

28 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная августовская конференция прошла сегодня в Могилеве. Ее участниками стали более 1 тыс. человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная задача на новый учебный год - повышение качества и доступности образования, соблюдение всех санитарных и гигиенических норм, создание безопасных условий в каждом учреждении образования. Еще одно важное направление работы - нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь именно эти ребята в будущем будут продолжать лучшие традиции наших дедов и прадедов", - рассказал начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий.

Всего в Могилевской области 341 учреждение общего среднего образования. На их подготовку было выделено Br13,5 млн. В этом году за парты учреждений образования области сядут около 113 тыс. учеников. "Мы провели серьезную работу по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В этом году продолжим внедрять информационно-коммуникационные технологии. У нас есть возможность для приобретения всей необходимой техники", - отметил Андрей Заблоцкий.

В этом году ежегодная педагогическая конференция проходила в формате педсовета. По словам начальника главного управления по образованию, такая форма работы была популярна в Советском Союзе. "Мы возвращаемся к лучшим традициям, которые были заложены в советской школе", - подчеркнул он.

Анастасия Кравцова работает в детском саду в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Девушка - молодой специалист, с нового учебного года станет воспитателем старшей группы. Она уверена, что подобные конференции необходимы как для опытных учителей, так и молодых специалистов. "Это позволяет поделиться опытом, узнать, над чем работают педагоги в других районах. А еще это отличная возможность для учителей пообщаться в неформальной обстановке", - рассказала молодой специалист.

Поздравить учителей с началом нового учебного года приехал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. "Главная задача педагогов всей страны - это организованно и качественно провести первые учебные дни сентября. Для этого сделано все: совершенствуется материально-техническая база, первого сентября в стране будут введены новые учебные заведения, - отметил глава Администрации. - Все с нетерпением ждут начала учебы: дети соскучились по школе за время пандемии коронавируса и летних каникул".

По словам Игоря Сергеенко, белорусская система образования постоянно развивается. "Приятно отметить, что Могилевщина занимает лидирующие позиции в образовательной сфере страны. Результаты вашей работы - большое количество золотых и серебряных медалей у выпускников, победы в конкурсах и олимпиадах. И все это - заслуга учителей. И вы - наша главная ценность, - подчеркнул он. - Дальнейшая задача - повышение качества образовательных услуг и совершенствование системы вступительных экзаменов. Эта работа будет проводиться с учетом мнения наших педагогов. Вместе с вами мы сможем найти решения даже самых сложных моментов".

Во время педагогической конференции были вручены награды по итогам работы за прошлый учебный год. Народный учитель Беларуси Валерий Барашков передал символ мудрости - керамическую сову - молодым специалистам. После этого для участников конференции состоялся праздничный концерт.-0-

Фото Олега Фойницкого