В Могилеве провели новогодний профсоюзный селфи-конкурс

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве подвели итоги новогоднего профсоюзного селфи-конкурса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Людмила Старостина.

"В преддверии новогодних и рождественских праздников мы решили порадовать работников отрасли образования региона и запустить в наших социальных сетях очень позитивный и праздничный конкурс, - отметила Людмила Старостина. - Несмотря на то, что он проводился впервые, участие в нем приняло большое количество наших членов профсоюза - более 220 человек. Каждый из них очень постарался, чтобы одержать победу, поэтому жюри было сложно определиться с выбором".

Новогодний селфи-конкурс длился на протяжении всего декабря. Чтобы принять в нем участие, необходимо было сделать селфи у праздничной елки, сопроводить его хештегом #obkomnewyear и оставить под фото поздравление с наступающим Новым годом. Претенденту на победу надо было соблюсти еще два условия - быть членом профсоюза работников образования и науки и подписчиком на группы и каналы областной организации в соцсетях.

В итоге главный приз селфи-конкурса получил автор самого креативного и необычного поздравления. Им стала София Захарова, председатель первичной профсоюзной организации яслей-сада №5 Могилева. Девушка призналась, что в победу верила, но не ожидала, что именно ее поздравление понравится жюри больше всего. В качестве приза победительнице достался сертификат на тур выходного дня для двоих в бобруйский санаторий. С возможностью использовать путевку в любые выходные дни января 2022 года.

"Новый год - время чудес, когда самые заветные и добрые мечты должны сбываться, - сказала Людмила Старостина. - Желаю всем участникам конкурса, а также нашим членам профсоюза всего самого хорошего и светлого: счастья, любви, душевного тепла, надежного семейного тыла и крепкого здоровья. Профсоюз и дальше будет вас поддерживать и защищать, а также радовать новыми интересными и творческими тематическими конкурсами".-0-