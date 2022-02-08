В Могилеве провели онлайн-конкурс по перевоплощению в милиционеров из любимых фильмов и книг

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве провели онлайн-конкурс по перевоплощению в милиционеров из популярных фильмов и книг "Вы мой герой!". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель Могилевского института МВД Марина Громыко.

Организатором конкурса выступил милицейский вуз, а к участию в творческом состязании приглашены учащиеся средних школ, гимназий, кадетских училищ, а также ссузов и ПТУ. "Главным условием было воссоздать образ понравившегося милиционера, - сказала Марина Громыко. - Персонаж мог быть выбран из художественного фильма, мультфильма или литературного произведения. Получившийся результат необходимо было сфотографировать и разместить в социальной сети Instagram, добавив описание, почему выбран именно этот персонаж, а также сопроводительный хештег: #вымойгерой, #Могилевский_институт_МВД".

Всего на конкурс было представлено около 50 работ. В числе самых популярных милицейских героев - Дядя Степа из стихотворений Сергея Михалкова, а также кинематографические персонажи Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Кроме того, участниками воссозданы образы милиционеров из российских сериалов "Участок", "Глухарь", "Каменская" и "Тайны следствия".

В итоге жюри определило тройку победителей. В число лучших вошел учащийся средней школы №2 Орши Артем Пурышкин, который представил милиционера Свистулькина из произведений Николая Носова. Самыми яркими воплощениями образа Дяди Степы стали работы Артура Макарова из Зубовской средней школы и Ильи Симанько из средней школы №2 города Поставы Витебской области. Ученики средней школы №3 города Орши Юрий Пермяков и Владислав Васильев лучше всех изобразили Владимира Шарапова и Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". Парни не только постарались передать все элементы одежды героев, но и уделили немалое внимание другим деталям.-0-

Фото Марины Громыко, Могилевский институт МВД