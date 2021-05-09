В Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы и Дню Государственного герба и флага, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой флаг в областном центре развернули впервые.

"В этом году День Победы совпал с еще одним важным праздником - Днем Государственного герба и флага. При формировании концепции праздничных мероприятий появилась идея соединить эти два важных события. Этот флаг появился в нашем городе еще прошлой осенью, но мы ждали особенного момента, чтобы его показать, - рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. - Мы предложили эту идею нашей молодежи, и ребята с радостью откликнулись".

Весит такой флаг более 70 кг, помощь в его создании оказало одно из ведущих предприятий города - ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". А чтобы его развернуть, понадобилось почти 300 человек. "Среди тех, кто держит флаг, - актив БРСМ, представители молодежного парламента, общественных объединений и трудовых коллективов, студенты. Это наша активная молодежь, которой не безразлична судьба их страны", - отметила заместитель председателя.

По словам Аллы Галушко, такая акция получилась очень символичной. "Сегодня на площади Славы собрались наши ветераны - герои, которые воевали за нашу спокойную и мирную страну. И наш флаг - это символ. Символ независимой, процветающей Беларуси, той страны, за которую проливали кровь и отдавали жизни наши деды и прадеды. И у нас получилось соединить несколько поколений - это связь невероятно важна. В то же время это символичное спасибо от нашего поколения ветеранам. Ведь именно благодаря им у нас с вами есть возможность жить в мире, наслаждаться чистым небом. И нам важно помнить уроки прошлого, беречь наше настоящее и создавать все условия для светлого будущего", - подытожила заместитель председателя.-0-

Фото Олега Фойницкого