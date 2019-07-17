В Могилеве ремесленники будут каждые выходные проводить выставки-ярмарки на пешеходке

17 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый проект, направленный на поддержку и развитие традиционных ремесел, стартует с 20 июля в Могилеве - местные ремесленники на пешеходной улице Ленинской будут проводить по выходным выставки-ярмарки и мастер-классы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова.

Работа могилевских мастеров будет организована еженедельно по выходным дням с 10.00 до 19.00 в сквере на пересечении улиц Ленинской и переулка Мигая. "Этот проект прежде всего направлен на поддержку, популяризацию и развитие традиционных ремесел, а также создание привлекательного туристического облика областного центра, - отметила Ирина Жаббарова. - В числе традиционных для города ремесел будут широко представлены гончарство и керамика, изделия из дерева, куклы-обереги и т.д. Здесь можно будет приобрести и изделия из кожи, металла, а также созданные в техниках папье-маше и декупаж, различную сувенирную продукцию".

Сами торговые места будут оформлены ярко и креативно, чтобы привлекать гостей и туристов. "Эти выставки-ярмарки будут выгодно отличаться еще и тем, что здесь будут представлены изделия, имеющие эстетическую и художественную ценность. Ведь это ручная работа людей не случайных, а известных могилевских ремесленников, многие из которых имеют звания народных мастеров и являются членами любительского объединения "Магiлёўскiя майстры".

Проект продлится до 13 октября включительно.-0-