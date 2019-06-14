В Могилеве с основным годовым объемом ремонта дорог справятся до 1 июля

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в январе-мае объем выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия составил более 46 тыс. кв.м, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор Управления коммунальных предприятий Могилева Андрей Киблов.
"Если в прошлом году более половины ремонтных работ на дорогах мы выполняли до 1 сентября, то в текущем принято решение ускорить процесс и сделать все к 1 июля. Для этого пересмотрены графики финансирования, и у нас имеются необходимые технические возможности, - отметил Андрей Киблов. - Наша главная задача в текущем году - максимально улучшить состояние улично-дорожной сети областного центра. Таким образом мы выполняем и пожелания горожан, которые накануне и во время "Большого разговора с Президентом" обратились с просьбой уделять больше внимания ремонту и приведению в порядок городских магистралей".
Основной акцент делается не на ямочный ремонт, а на сплошное асфальтирование проблемных участков. Такие работы уже проведены на улицах Большой Чаусской, Островского, Гагарина, Фатина, в районе областной больницы и на самом длинном мосту города по улице Королева. В ближайших планах - провести большие ремонтные работы и в частном секторе города. Так, только по улице Перекопской в районе Абиссинии будет уложен асфальт на участке протяженностью более километра.
Строители также с июня приступили к массированному ремонту дворовых проездов и благоустройству дворов. "Яркий пример - поселок Ямницкий, где отремонтировано большинство объектов, а оставшиеся два двора будут приведены в порядок в самое ближайшее время, - заверил Андрей Киблов. - Мы эту работу будем продолжать и не собираемся останавливаться. А то, что уже сделано, люди оценивают положительно, и к нам поступает немало звонков с благодарностями".-0-
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