В Могилеве снесут тысячу гаражей из-за строительства дороги-дублера

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве снесут около 1 тыс. гаражей из-за строительства второй очереди дороги - дублера участка улица Якубовского - Минское шоссе. Об этом во время оперативного совещания заявил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

На втором этапе строительства новая дорога пройдет через гаражный массив в районе областной больницы, по поселку Городщина, обогнет микрорайон Казимировка и выйдет к кольцу с въездной аркой на Минское шоссе. Общая протяженность трассы составит 7 км.

Как отметил председатель горисполкома, установлена средняя цена компенсации, которая будет выплачена владельцам гаражей, которые попадают в зону строительных работ. Однако актуальной остается проблема по установлению хозяев некоторых построек.

"Работу в этом направлении необходимо активизировать. Для того чтобы лучше информировать граждан, необходимо сделать большие баннеры: один из них будет размещаться непосредственно на въезде в гаражный массив, который попадает в зону строительства, второй - у построенной дороги-дублера. Чтобы люди видели эту информацию, передавали друг другу и знали, куда обращаться за положенной компенсацией. Так мы сможем быстрее найти хозяев", - отметил Владимир Цумарев.-0-