В Могилеве солдаты устроили для детей праздник в честь Дня инженерных войск

24 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Солдаты воинской части 72471 в честь Дня инженерных войск устроили необычный праздник для учеников учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа №12 Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш профессиональный праздник был на прошлой недели, однако отметить вовремя не получилось: шли тренировки. Поэтому было принято решение провести именно такое мероприятие с демонстрацией техники и снаряжения, с дегустацией солдатской каши и небольшим концертом на базе подшефной школы. В ней есть классы военно-патриотической направленности, мы много работаем с ребятами и уже хорошо знакомы. Проводим разнообразные мероприятия, учащиеся посещают нашу часть, летом приезжают на сборы. А сегодня наши гости - не только ученики средних и старших классов, но и ребята из начальной школы и даже детского сада. Им интересно", - рассказал гвардии старший лейтенант, исполняющий обязанности заместителя командира по идеологической работе - начальника отделения идеологической работы воинской части 72471 Кирилл Воронов.

Дети общались по рации, примеряли маски и ботинки от водолазного костюма. Школьники постарше задавали много вопросов, с любопытством рассматривали машины и сложное оборудование.

"Мы в Могилеве - единственная школа, в которой есть военно-патриотические классы. Они существуют у нас уже около 15 лет и продолжают пользоваться популярностью среди детей. Обучение здесь позволяет не только познакомиться с устройством армии и силовых структур страны, но и определить для себя будущую профессию. Почти все наши выпускники после школы поступают в высшие военные учебные заведения и связывают с этим свою жизнь. А потом приходят к нам в гости. Для них это такая гордость - прийти в стены родной школы в военной форме. Еще вчера они сами сидели за партами, а теперь - дают советы младшим ребятам, делятся секретами успеха", - рассказала замдиректора по основной части учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа №12 Ольга Попова.

Большая часть учеников таких классов - мальчики. С ними учатся всего две девочки, одна из них - 11-классница Вероника Мокийчук. Она поделилась, что с детства засматривалась на учеников военно-патриотических классов в родной школе. "Всегда хотела быть, как они: посещать интересные факультативы и дополнительные занятия, приходить в школу в форме. И когда пришло время решать, учиться в обычном классе или патриотическом, выбор был сделан без колебаний. Мне очень повезло с классом, мы дружные, во всем помогаем друг другу. Где-то мальчишки подтягивают меня, а где-то я их. Когда сказала родителям, что хочу и дальше связывать свою жизнь с военным делом, поступать в Военную академию, - они удивились. Но поддержали меня. Проходные баллы в академию нужны высокие, потому мне наняли репетиторов. Вместе с мамой и папой следим за всеми новостями из вуза, вдруг для девушек откроют дополнительные специальности", - рассказала Вероника.

Вероника Мокийчук

Учитель допризывной подготовки Валерий Лойко рассказал, что военно-патриотические классы дают детям возможность примерить будущую профессию. "Мы набираем детей с 9-го класса. И первый год присматриваемся, мы к ним, а они к нам. Ребенок за это время успевает разобраться в себе и понять, нужно ли ему это. Кроме того, обучение в таких классах знакомит молодых людей с армейским бытом. Когда они приходят служить, они уже знают, как устроена жизнь в казармах, как обращаться с формой. Ребята испытывают меньше стресса. Это тоже очень важно. Хотелось бы, чтобы в будущем в дополнение к военно-патриотическим классам появился единый центр допризывной подготовки, чтобы улучшить и расширить знания, которые получают школьники", - поделился он.-0-

Фото Олега Фойницкого