В Могилеве сотрудники ГАИ помогли женщине с ребенком в непогоду доехать домой

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Могилеве оказывают помощь горожанам во время сложных погодных условий. Вчера вечером наряд батальона ДПС подвез до дома женщину с ребенком. Могилевчанка в социальных сетях поблагодарила инспекторов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Татьяна Старосотникова.

"Проезжая свой маршрут патрулирования, наряд батальона ДПС ГАИ заметил на обочине женщину с ребенком. Было довольно поздно и холодно. Инспекторы остановились, поинтересовались, нужна ли женщине помощь, и подвезли домой. На следующее утро в соцсетях молодая мама написала пост благодарности - именно поэтому нам стало известно об этой истории", - рассказала Татьяна Старосотникова.

По словам старшего инспектора, сотрудники ГАИ всегда приходят на помощь автомобилистам. "В суровую зимнюю непогоду в автомобилях замерзает топливо, машины глохнут в пути, кто-то попадает в снежный плен и не может самостоятельно выехать. Инспекторы помогают менять пробитые колеса, проводить экстренный ремонт автомобилей, делятся теплым чаем и помогают добраться в мороз до дома. Дорога - место повышенной опасности, и помочь людям, попавшим в беду, - наша прямая обязанность", - подчеркнула Татьяна Старосотникова.-0-