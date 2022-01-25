В Могилеве создали две избирательные комиссии по проведению референдума

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во время совместного заседания Президиума Могилевского городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета принято решение о создании в областном центре двух избирательных комиссий по проведению республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании принято решение о создании территориальных комиссий в Ленинском и Октябрьском районах города. Как отметил во время доклада начальник отдела организационно-кадровой работы горисполкома Виктор Лавринович, поступили документы по выдвижению представителей от общественных, ветеранских и молодежных организаций, предприятий, учреждений образования города. В каждую комиссию было выдвинуто по 13 человек.

Персональный состав комиссий определили голосованием. Кворум утвердил выдвинутые кандидатуры - всего 26 человек.

Первое заседание комиссий должно пройти в ближайшие три дня после их создания.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-