В Могилеве созданы три комиссии для координации работы по содействию занятости населения

29 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Координацию работы по содействию занятости населения в Могилеве будут осуществлять три комиссии, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной реализации в городе декрета о содействии занятости населения, председатель городского Совета депутатов Андрей Киблов, передает корреспондент БЕЛТА.

Для удобства горожан они размещаются по территориальному принципу и привязаны к расчетно-кассовым центрам (РКЦ). Так, Могилевская городская комиссия: для жителей, обслуживаемых РКЦ № 3 и 4, Ленинская и Октябрьская районные комиссии для жителей, обслуживаемых в РКЦ № 1, 2 и 5 соответственно. Утвержден график работы комиссий, которые должны проводить заседания не реже, чем два раза в месяц, рассматривать обращения граждан и принимать по ним соответствующие решения.

"У нас уже имеется предварительная (оперативная) база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и мы ведем со многими информационную и разъяснительную работу. Полная, официальная версия будет готова к 1 декабря, и тогда эта работа будет активизирована", - отметил Андрей Киблов. Он напомнил, что с 1 января 2019 года эта категория граждан будет оплачивать услугу горячего водоснабжения по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

По словам Андрея Киблова, на сессиях горсовета неоднократно рассматривался вопрос содействия занятости и совместно с местными органами власти были выработаны рекомендации, касающиеся улучшения ситуации на рынке труда. "В частности, один из главных акцентов мы намерены сделать на улучшении в областном центре бизнес-среды, активно развивать малый и средний бизнес и за счет этого стимулировать самозанятость населения", - отметил председатель горсовета. В городе в последнее время наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей и юрлиц, заметно снижается процент их ликвидации. Только за январь-сентябрь зарегистрировались 1 165 ИП и 220 организаций, добавил он.

Граждане, которые в настоящее время не заняты в экономике, могут обратиться за содействием в трудоустройстве в управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома. На сегодняшний день в городе есть 2 987 вакансий, из них почти 70% - по рабочим профессиям.

Информация о порядке включения в список граждан, не занятых в экономике, о критериях, по которым будут относить к занятым в экономике, а также о реализации декрета о содействии занятости населения размещена на официальном сайте Могилевского горисполкома.-0-