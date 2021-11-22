22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве стартовали Симоновские чтения, различные конкурсы, экскурсии и акции пройдут как онлайн, так и в офлайн-формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском горисполкоме.

"Стартуют Симоновские чтения 22 ноября и продлятся до 26 ноября. На протяжении всей недели в учреждениях образования пройдут информационные уроки, встречи, чтения, выставки детских рисунков и другие тематические мероприятия, посвященные Константину Симонову и 80-летию обороны Могилева, - рассказали организаторы. - В библиотеках города будут организованы тематические выставочные экспозиции и интерактивные занятия".

В учреждениях культуры и учреждениях образования культурного профиля состоятся концертные программы и выставки детских рисунков. На литературную акцию "Писатель недели: Константин Симонов" приглашают всех желающих в Instagram-аккаунт детской библиотеки-филиала №9.

Как рассказали в Центральной городской библиотеке им. К.Маркса, в 10.00 стартует марафон чтения "Читаем Симонова", к нему присоединятся учреждения образования и библиотеки города. Впрочем, марафон пройдет и онлайн в социальных сетях. Презентация медиаресурса "Интерактивная карта. Там шли бои в далеком 1941-м" начнется в 15.00 в центральной городской библиотеке 24 ноября. В этот же день в соцсетях организуют квиз-тур "Взгляд сквозь года".

Литературно-музыкальную композицию "Да, мы живем, не забывая" готовит Могилевский государственный технологический колледж. Представление состоится 25 ноября в 13.30.

"Основным днем Симоновских чтений станет 26 ноября. Откроет череду мероприятий возложение цветов к камню К.Симонова, который расположен на Буйничском поле. После этого в Могилевском государственном профессиональном агролесотехническом колледже имени К.П. Орловского торжественно откроются Симоновские чтения. Затем начнется награждение лауреатов международных литературных конкурсов, посвященных памяти писателя Константина Симонова", - отметили организаторы.

Для участников торжественной церемонии организуют экскурсию по музею Константина Симонова, который размещается в агролесотехническом колледже. Финальным мероприятием Симоновских чтений станет круглый стол в формате видеоконференции, который пройдет в МГУ им. А.А. Кулешова. Участники обсуждения - региональные писательские организации Беларуси и России.

Впервые Симоновские чтения прошли в Могилеве в 1985 году с участием классиков белорусской и русской литературы. С 2005 года творческое мероприятие в областном центре проходит ежегодно.

Организаторы мероприятия - Могилевская городская организация "Русское общество", Могилевское областное отделение ОО "Союз писателей Беларуси", Могилевское городское объединение "Русское культурное просветительское общество" при поддержке Могилевского горисполкома.-0-