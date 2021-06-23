23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве усилили контроль в местах отдыха граждан у воды. В центре внимания милиции, сотрудников ОСВОД, МЧС и представителей образования города - пляжи и зоны отдыха у водоемов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Межведомственные рейды по пляжам и местам отдыха у воды проходят ежедневно, как только на улице установилась жаркая погода. Сейчас люди все больше времени проводят у водоемов, на берегу реки Днепр в поисках прохлады, однако многие не осознают той опасности, которая может таиться в воде. В первую очередь наша цель - проводить с отдыхающими профилактические беседы, рассказывать, чем чревато купание в запрещенных местах, почему туда нельзя пускать детей и тем более купаться в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал старший участковый инспектор милиции Октябрьского РОВД Могилева Сергей Афанасьев. - Кроме того, мы разъясняем гражданам законодательство нашей страны. В частности, об административной ответственности за купание в неустановленных местах - нарушители наказываются штрафом от 1 до 3 базовых величин. А также проверяем в данных местах наличие людей, которые распивают спиртные напитки либо уже находятся в состоянии алкогольного опьянения - их задерживают. Такие люди привлекаются к административной ответственности - штраф за нарушение составляет до 8 базовых величин".

Как отметил старший участковый инспектор милиции Октябрьского РОВД Иван Лазарьков, зачастую сами отдыхающие звонят в милицию и сообщают о нетрезвых людях на пляжах. "Такие люди мешают другим своим поведением, провоцируют конфликтные ситуации. Бдительные граждане сообщают об этом - в течение дня вызовов бывает 3-5. На данный момент уже составлено свыше 30 протоколов за такие правонарушения", - отметил Иван Лазарьков.

Помимо профилактических бесед детям и взрослым раздают памятки о безопасном поведении на воде и как обезопасить себя в жаркую погоду.

В Могилевском областном управлении МЧС рассказали, что с начала купального сезона (с 1 июня) на водоемах области погибли 18 человек, в том числе 3 ребенка.

По словам председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова, ситуация на водоемах в области напряженная. "Только за прошедшие выходные на водоемах области погибли 5 человек. Основные причины гибели маленьких детей на воде - отсутствие присмотра взрослых за ними, детей постарше - из-за собственной неосторожности, несоблюдения правил поведения на водоемах, - отметил Константин Иванов. - Что касается взрослых, большая часть погибших находилась в состоянии алкогольного опьянения, и обнаружены они были в необорудованных местах для купания".

На завтра в Беларуси объявлен красный уровень опасности - В Могилевской области днем воздух прогреется до 36 градусов выше нуля. Сотрудники милиции, ОСВОД и МЧС просят соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, не купаться в запрещенных местах и избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца и в жарких помещениях.-0-

Фото Олега Фойницкого