В Могилеве устанавливают главную новогоднюю елку области

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6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на пл.Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском городском управлении коммунальных предприятий.
Новогодняя красавица будет традиционно собрана из отдельных модулей. Металлический каркас украсят более 150 живых елочек. Таким образом, общая высота главной новогодней елки области составит с верхним деревцем и звездой примерно 37 м. Световое оформление зеленой красавицы будет увязано с оформлением прилегающих скверов.
Церемония зажжения огней на елке на пл.Ленина состоится 17 декабря. Для могилевчан и гостей города здесь также пройдет сказочное представление "Тайна новогодней елки".-0-