В Могилеве в 2019 году начнут строительство нового кардиохирургического корпуса областной больницы

17 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На территории Могилевской областной больницы построят новый кардиохирургический корпус. В настоящее время определена площадка и начаты проектно-изыскательские работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Жилин.

К строительным работам планируется приступить осенью-зимой текущего года. Финансирование будет вестись за счет спонсорских средств, из областного и республиканского бюджетов. На эти цели понадобится примерно Вr30-35 млн. Поставлена задача построить кардиохирургичесий корпус за полтора года.

В учреждении здравоохранения ежегодно делается более 16 тыс. хирургических операций. Их количество поступательно растет благодаря применению высокотехнологичного оборудования, современных технологий и освоения новых видов хирургических вмешательств, однако развитие областной хирургической службы сдерживают стесненные условия работы. В частности, не хватает площадей для установки поступающего оборудования, нужны новые операционные блоки. "В текущем году было принято решение о строительство нового кардиохирургического корпуса, - сказал Александр Жилин. - Он будет оснащен самым современным оборудованием, что позволит выполнять длительные операции с минимальными нагрузками на организм, малоинвазивные вмешательства. Это позволит кардинально решать проблемы со здоровьем пациентов, увеличить их продолжительность жизни".

Аналогом для проекта нового здания будет взят хирургический корпус областного онкодиспансера. Четырехэтажное здание соединят с больницей галереей. В новом корпусе предполагается разместить 4 операционных блока, в которых будет возможность делать не только операции на сердце, но и другие хирургические вмешательства. Здесь установят компьютерный томограф и ангиографический комплекс. В здании также пропишутся отделения трансплантации, реанимационно-анестезиологическое, стерилизационное.-0-