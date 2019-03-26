26 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в 2019 году планируется построить 170 тыс. кв.м жилья, что соответствует заданию предыдущего года. Об этом сообщил сегодня на расширенном совещании в горисполкоме начальник отдела строительства горисполкома Андрей Белявский, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом квартале текущего года необходимо ввести в строй 25,5 тыс. кв.м. Пока сдано в эксплуатацию чуть более 7 тыс. кв.м, а также 5 тыс. кв.м индивидуальных жилых домов. Таким образом, чтобы выполнить задание в марте текущего года, нужно в оставшееся время сдать более 13 тыс. кв.м жилья. "Большинство строящихся многоэтажных домов находятся в высокой степени готовности. В них строители приступили к внутренним отделочным работам, и у нас нет сомнения, что они будут введены в эксплуатацию в марте, - отметил начальник отдела строительства. - Общую картину пока портит многоквартирный дом по улице Якубовского. Из-за того, что обанкротился генподрядчик, а на поиски нового ушло время, работы на объекте затянулись. И нам нужно искать резервы для восполнения недостающих примерно 2,5 тыс. кв.м жилья".

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев потребовал активизировать работу строительных организаций, чтобы до конца марта выполнить задание по вводу в строй в городе жилья. "Мы должны плотнее поработать с индивидуальными застройщиками и где нужно оказать им содействие, а проблемную многоэтажку вводить в строй пусковыми комплексами, - предложил глава города. - Нам нужно сделать все необходимое, чтобы выполнить задание первого квартала. Это станет хорошим заделом к выполнению годового плана по вводу жилья".

Мэр Могилева также поручил в течение месяца подготовить документы и передать Управлению капитального строительства города Могилева долгострой по переулку Коммунистическому, 4. "Это проблемное недостроенное трехэтажное здание в центре города нужно быстрее приводить в порядок. Пусть УКС забирает его под свой офис, но благоустроит прилегающую территорию с созданием детской игровой площадки", - предложил Владимир Цумарев.-0-